Samsun'da sanal bahiste kaybettiklerini kazanmak için hırsızlık yaptı Sanal bahis oynayarak 500 bin lira para kaybeden bir kişi borçlarından dolayı simit fırınından 5 çuval susam çalınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir simit fırınında başka bir simitçide çalışan M.A. (42) sanal bahis oynayınca borçlandı.

Bunun ardından parayı tekrar kazanmak için haksız kazanç planı yaptı.

Geceleyin başka bir simit fırınına balkondan giren M.A., 5 çuval dolusu susam çaldı.

Piyasa değeri 12 bin lira olan susamları 8 bin liraya satan şahıs, Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.A., sanal bahis oynadığını ve yaklaşık 500 bin lira kaybedince hırsızlık yapmak zorunda kaldığını ve pişman olduğunu söyledi.