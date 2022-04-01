Samsun’da şeker denetimi: Marketten alıp daha pahalıya sattılar

Bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından 5’er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp, daha yüksek fiyatlardan satıldığı tespit edildi. İşletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışları ve stokçuluk ile fiyat etiketlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor…

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından 5’er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığına dair tespitler yapıldı.

Söz konusu işletmeler haklarında tutanak tutuldu.

TUTANAKLAR, BAKANLIĞI HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU’NA İNTİKAL ETTİRİLDİ

Piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmelere ait tutanaklar değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirildi.

VALİ DAĞLI’DAN ‘DENETİMLER ARTACAK’ VURGUSU

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tedarikçi ve perakende işletmeleri piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunarak tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyaran Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, fırsatçılık yapmak isteyenlere yönelik denetimlerin Ramazan ayında da sıkılaştırılarak sürdürüleceğini söyledi.

100 BİN LİRADAN 2 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Ek-1’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.