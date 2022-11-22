Yağmurun yapması nedeniyle viyadük yokuşunu çıkamayan tramvay bir süre hareketsiz kaldı Yolcuların tramvay içindeki endişeli bekleyişleri, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Samsun’un Atakum’dan şehir merkezine yolcu taşıyan tramvay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde Gençlik Parkı-Liman İstasyonları arasındaki viyadüğü hafif yağmurun da etkisiyle çıkamayınca yokuşta kaldı.

Bir süre hareketsiz kalan tramvay, yolcular arasında endişeye neden oldu. Vatman, ön kabinden inip koşarak arka kabine götürdü.

Tramvay, Fener istasyonuna kadar geri götürülürken, arkadaki tramvaylar bekletildi. Daha sonra tekrardan ön kabine geçen vatman, tramvayı şehir merkezine doğru sürdü.

İkinci denemede tramvay yokuşu çıktı

İHA’nın haberine göre; bu kez ivmelenen tramvay, 100’lerce yolcunun endişeli bakışları arasında viyadük yokuşunu çıkabildi.

Tramvayın ikinci seferde yokuşu sorunsuz çıkması sonrası yolcular da derin bir nefes aldı.

Samsun’da tramvay, viyadük yokuşundan çıkamadı VİDEO



Tramvay, seferini tamamlayabildi

SAMULAŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre söz konusu rampada yağmur ya da çisenin ilk düştüğü anda bir kayganlaşma meydana geldiği ve bu tarz sorunların bazen yaşandığı, teknik ya da mekanik bir sorun olmadığı belirtildi.

Canik isimli ve 5506 numaralı tramvay, daha sonra seferini Belediyeevleri İstasyonu’nda tamamladı.