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- Samsun’daki balkon cinayeti faili, azılı suçlu çıktı
Samsun’daki balkon cinayeti faili, azılı suçlu çıktı
Bir kişiyi evinin balkonunda tüfekle vurarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Katil zanlısının çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi.
- 04.08.2022 - 09:46
- Güncelleme : 04.08.2022 - 10:17
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinin balkonunda oturan Hamdi Orta (57), önceki gece tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak öldürüldü.
Hamdi Orta'nın cesedi sabah saat 05.00 sıralarında bulundu.
Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.
Katil 20 yaşında
Polis yaptığı araştırma sonucu, Hamdi Orta'yı Mehmet Ali S.'nin (20) vurduğunu tespit etti ve şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayda kullandığı tüfek ise sakladığı yerde ele geçirildi.
19 yıl hapis cezası çıktı
Yapılan araştırmada Mehmet Ali S.’nin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
İHA’nın haberine göre polisteki sorgusu devam eden katil zanlısı, bugün Bafra Adliyesi’ne sevk edilecek.