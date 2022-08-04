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Samsun’daki balkon cinayeti faili, azılı suçlu çıktı

Samsun’daki balkon cinayeti faili, azılı suçlu çıktı

Bir kişiyi evinin balkonunda tüfekle vurarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Katil zanlısının çeşitli suçlardan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi.