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    Sancaktepe'de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti

    Sancaktepe'de balkondan düşerek yaşamını yitiren Ukraynalı modelin sevgilisi, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 07:30
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 07:32
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    Sancaktepe'de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti

    İstanbul'da Sancaktepe ilçesinde oturan Ukraynalı model Anzelika Sraufant (33), balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

    Balkondan düştüğü sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca kasten öldürme suçundan tutuklandı.

    ''DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU''

    Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.  
    Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.

    Sancaktepe de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti #1

    ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ

    Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti.

    Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

    Sancaktepe de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti #2

     

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

    Sancaktepe de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti #3

    Sancaktepe de balkondan düşen Ukraynalı model hayatını kaybetti #4

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