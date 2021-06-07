Yeni evli çiftin dairesine giren şahıslar, toplamda 136 bin lira değerindeki altın ve teknolojik aletleri çalarak ortadan kayboldu.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ikamet eden yeni evli Mustafa ve Nazlı Gemcioğlu, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden ayrıldı.

Evin boşalmasını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı zorlayarak içeri girdi.

Toplam 136 bin lira değerinde olan düğünde takılan altınları ve birkaç teknolojik aleti de çalarak kayıplara karıştılar.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İş dönüşü evin dağıldığını gören çift, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Alınan ihbar üzerine, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sancaktepe’de hırsızlar, yeni evli çiftin altınlarını çaldı VİDEO

“YAKALANMASINI İSTİYORUZ”

Mustafa Gemcioğlu, yaşanan olayın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle birlikte adliyede icra memuru olarak görev alıyoruz. Sabah saatlerinde eşimle birlikte evden çıktık. Bir süre sonra kimliğini bilmediğimiz şahıslar binamızın çevresinde resmen keşif yapıyorlar. Sonrasında binaya giriyorlar. Biz yeni evliydik. Düğünde ailemin taktığı bilezik, para ve teknolojik aletler çalındı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz.”





“GERİYE KALAN TEK ŞEY, PARMAĞIMIZDAKİ YÜZÜKLER”

Eş Nazlı Gemcioğlu ise, “Akşam işten döndüğümüzde kapımızın zorlandığını ve kilidinin kırıldığını gördük. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Evin içerisine girdiğimizde ise ortalığın darmadağın olduğunu ve altın ile bazı eşyalarımızın çalındığını fark ettik. Düğünden geriye kalan tek şey parmağımızdaki yüzükler. Bütün birikimlerimiz bir anda çalındı. Hırsızların bir an önce yakalanıp gerekli cezaları almalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.