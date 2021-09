Sancaktepe’de İBB'nin metro inşaat alanında göçük yaşandı

İBB'nin metro çalışmaları sırasında yaşanan göçükte, önlem olmadan çalışan inşaat işçileri yaralandı.

İstanbu'da İBB'nin yaptırdı Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük yaşandı.

Göçük sırasında çalışan inşaat işçilerinden 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldılar.

Kazaya şahit olan mahalle sakinleri tedbirsiz ve önlemsiz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

İBB'YE TEPKİ: ÖNLEM ALINMIYOR

Mahalle sakinlerinden Emine Kaya, “Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi. Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizim de can güvenliğimiz yok. İş makineleri girip çıkıyor, defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor.

Buralar toz bulutu durulmuyor, bir an evvel önlem alınması lazım. İnşaat alanı evimize çok yakın. Her dakika iş makinesi giriyor. Burada herhangi bir çocuk da ölebilirdi, bir an evvel önlem alınması lazım” diye konuştu.