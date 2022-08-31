Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, okul bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, Selam Sokak üzerinde Ramazan Aymak yönetimindeki 34 FJF 187 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken otomobilde bulunan Ramazan Aymak'ın eşi ve bir komşusu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İyiler şimdi haber aldım"

Otomobil sürücüsü Ramazan Aymak, "Ben sağa doğru girerken bir araç vardı burada. Kendisi durdu ben devam ederken araç birden önüme çıkınca hava da yağışlıydı. Frene bastım durmadı. Yanımda eşim vardı, 2 tane komşum vardı. İyiler şimdi haber aldım." dedi.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine düştü VİDEO