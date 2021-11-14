Sancaktepe'de sis kazası: Aracıyla 10 takla attı

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü taklalar atarak bariyerlere çarptı. 10 takla atan aracın içinde sıkışan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'deki Paşaköy Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yoğun sis hakim oldu.

Saat 08.00 sıralarında 41 AIA 295 plakalı araç sürücüsü Hasan Kalaycı, yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak bariyerlere çarptı.

ARAÇTAKİLER YARALANDI

Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazada araç içerisinde sıkışırken, sürücü Kalaycı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.





ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

Adrese gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.





"KAZAYI GÖREN KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Hasan Kalaycı, "Virajı döneceğim esnada zeminin kaygan olması ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Taklalar attık araçla. Otomobil içerisinde çalışma arkadaşlarım vardı. Onları hastaneye kaldırdılar." diye konuştu.





"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE 10 TAKLA ATTI"

Olay esnasında kazayı gören başka bir sürücü Murat Doğan ise, “Araç takla atarak geldi. Otomobil gözümün önünde 10 takla attı. Tek tek saydım. Hiçbir sürücü gelip yardım etmedi.” dedi.