Şanlıurfa'da 120 dönüm buğday tarlası yandı

İHA
Havaların ısınması ile birlikte yangınlar sık yaşanmaya başladı.
Özellikle dünya gıda kıtlığı konusunda büyük bir darboğazdayken Türkiye'nin önemli tarım alanlarında sık sık yangınlar çıkıyor.
Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Sariören köyü ve Bozkoyun köyleri arasında bulunan ekili arazilerde yangın çıktı.
120 dönüm tarla ve traktör yandı
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken köylüler de traktörlerle yangına müdahalede bulundu.
Yangınının ilerleyişi durdurmamak için çalışan bir traktör, hızlı yayılan yangının içinde kaldı, sürücü son anda traktörden atlayarak yanmaktan kurtuldu.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 120 dönüm buğday ekili arazi kül oldu.