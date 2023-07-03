İHA

Havaların ısınması ile birlikte yangınlar sık yaşanmaya başladı.

Özellikle dünya gıda kıtlığı konusunda büyük bir darboğazdayken Türkiye'nin önemli tarım alanlarında sık sık yangınlar çıkıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın ilçesi Sariören köyü ve Bozkoyun köyleri arasında bulunan ekili arazilerde yangın çıktı.

Şanlıurfa'da 120 dönüm buğday tarlası yandı

120 dönüm tarla ve traktör yandı

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken köylüler de traktörlerle yangına müdahalede bulundu.

Yangınının ilerleyişi durdurmamak için çalışan bir traktör, hızlı yayılan yangının içinde kaldı, sürücü son anda traktörden atlayarak yanmaktan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 120 dönüm ekili arazi kül oldu.