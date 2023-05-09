Şanlıurfa'da 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

AA
Emniyet güçleri zehir tacirleriyle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, şüpheli B.H'nin yüklü miktarda uyuşturucuyu doğu illerinden batı illerine sevk edeceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, takibe aldığı şüpheliyi Şanlıurfa'da yakaladı.
15 kilo eroin yakalandı
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 15 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Zanlı tutuklandı
Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.