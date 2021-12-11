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    Şanlıurfa’da 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu

    Üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba, operasyonla yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 13:00
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    Şanlıurfa’da 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Asayiş Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), üvey kızı M.I.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen F.Y.'nin İkizce Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

    Eve operasyon düzenleyen ekipler, F.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Karakola götürülen F.Y.’nin aynı zamanda 'Askeri ceza kanununa' muhalefet suçundan da arandığı belirlendi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa’da 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu VİDEO

    Şanlıurfa’da 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulundu #1

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