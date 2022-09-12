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    Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

    Evlerinin önünde oturan baba ile oğluna otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
    • 12.09.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:07
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    Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Günören Mahallesi'ndeki evlerinin önünde sandalyede oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.

    Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

    Çarpıp, sopayla dövdüler

    Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ile oğluna sopayla saldırdı.

    DHA’nın haberine göre şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar VİDEO

    O anlar kamerada

    Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar #1

    Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar #2

    Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar #3


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