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- Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar
Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar
Evlerinin önünde oturan baba ile oğluna otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
- 12.09.2022 - 12:56
- Güncelleme : 12.09.2022 - 13:07
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Günören Mahallesi'ndeki evlerinin önünde sandalyede oturan Mustafa Dağ ile oğlu Mahmut Dağ'a, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.
Baba ve oğlu çarpmanın etkisiyle yere savruldu.
Çarpıp, sopayla dövdüler
Bu sırada araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ile oğluna sopayla saldırdı.
DHA’nın haberine göre şüpheliler araçla kaçarken, darbedilen baba-oğul hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar VİDEO
O anlar kamerada
Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.