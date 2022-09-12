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Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

Şanlıurfa’da baba ile oğluna otomobille çarpıp, sopayla saldırdılar

Evlerinin önünde oturan baba ile oğluna otomobil çarptı. Çarpan araçtan inen maskeli 3 kişi, baba ve oğluna sopayla saldırarak darbetti. O anlar kameraya yansıdı.