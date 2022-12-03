Şanlıurfa’da bir kişi, ablasını sokak ortasında öldürdü

Kardeşinin sokak ortasında av tüfeği ile vurduğu kadın hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçmaya çalışan saldırgan kardeş, gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'ndeki Balıkayağı Bulvarı üzerinde Y.H. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle ablası Bahar Hezer’e sokak ortasında av tüfeği ile ateş açtı.

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçıyordu, polis yakaladı

İHA’nın haberine göre cinayet sonrası otomobile binip kaçmaya çalışan Y.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.