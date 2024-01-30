Şanlıurfa'da boşanma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı Şanlıurfa'da boşanma tartışması ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü, 5 kişi yaralandı.

DHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, eşi Oktay Korkmaz'la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Oktay Korkmaz da yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz'ın evine giderken bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 yaralı

Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla; Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz ise taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)