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    Şanlıurfa’da, cinsel istismar zanlısı hırsızlık yaparken yakalandı

    Ceylanpınar ilçesinde motosiklet çalarken yakalanan Özgür A. isimli şahsın, çocuğa cinsel istismar suçundan 17,5 hapis cezası olduğu belirlendi.
    • 17.11.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:26
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    Şanlıurfa’da, cinsel istismar zanlısı hırsızlık yaparken yakalandı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Özgür A. isimli bir şahıs, Ahmet K.'ye ait park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

    Özgür A., gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

    Cezaevine gönderildi

    DHA’nın haberine göre; Özgür A.'nın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa’da, cinsel istismar zanlısı hırsızlık yaparken yakalandı ViDEO

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