Şanlıurfa'da çocuk gelin görüntülerindeki kişinin erkek olduğu belirlendi Kentte gelinlik giyen küçük bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, vatandaşlar tarafından büyük tepki görürken konuyu polis ekipleri aydınlattı. Çocuğun erkek ve zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

İHA

Güvenlik güçleri 18 yaşından küçük kız çocuklarının aileleri veya yakınları tarafından evlendirilmelerine karşılık denetimleri elden bırakmıyor.

Bu kapsamda sosyal medyaya tepki çeken bir görüntü düştü.

Çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa’da gelinlik giyen küçük bir çocuğun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri polisi harekete geçirdi.

Erkek ve zihinsel engelli oldukları belirlendi

Çocuk gelin şeklinde anlaşılan görüntüleri araştıran polis, kısa sürede olayı aydınlattı.

Konuyu araştıran yetkililer, çocuğun erkek ve zihinsel engelli olduğunu belirledi.

Belediye çalışanları gelinliği çıkartmak istedi

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, elinde gelinlik olan çocuğun bir süre oynadığı gelinliği giydiği ve bunu fark eden belediye işçilerinin üzerindeki gelinliği çıkarmasını sağlamaya çalıştıkları görüldü.

"Zihinsel engelinin bulunduğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmıştır"

Merkez Eyyübiye ilçesinde çekilen videodaki kişilerin belediye personeli olmadığı, taş döşeme işinde çalışan taşeronlar olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Çocuk Şube Müdürlüğümüzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, mağdurun M.T. (23) olduğu, zihinsel engelinin bulunduğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmıştır.



Mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği, daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı, gelinliğin altında bulunan kıyafetleriyle eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir.



Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

İşlem başlatıldı

Açıklamada, mağdurun görüntülerini paylaşan kişiler hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.