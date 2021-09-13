Düğün öncesi gelini almaya giden damat ve ailesi, kapının önünde havaya ateş açarak vatandaşları tedirgin etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde mahallede gerçekleştirilen düğünde damat M.Ö. ve yakınları, gelini almak için babasının evine gitti.

Gelinin evden çıktığı sırada havaya açılan ateş sonucu mermilerden ikisi, düğünü izlemeye giden 11 yaşındaki Samet Ö. isimli çocuğun sol bacağı ve baldırına isabet etti.

Kanlar içerisinde kalan çocuk, özel bir araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, damat M.Ö. ile gelinin babası M.D. ve gelinin kardeşi E.D.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şanlıurfa'da düğün magandaları havaya ateş açtı: 11 yaşındaki çocuk vuruldu ViDEO





VATANDAŞLAR MAGANDALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun yaralandığı olaydan sonra vatandaşlar, magandalara tepki gösterdi. Düğünde silah sıkılmasına karşı olduklarını söyleyen vatandaşlar, düğün sahiplerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

BİRÇOK BÖLGEYE AFİŞLER ASILDI

Şanlıurfa il genelinde düğünlerde silah sıkılmamasıyla ilgili birçok bölgeye yaklaşık iki ay önce afişler asıldı. Afişlerde “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” uyarısı yer alıyor.



