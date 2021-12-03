Şanlıurfa’da dükkanı soyulan kuyumcunun rahat tavırları

Soyguncunun silahla vurularak yakalandığı kuyumcu soygunu kameraya yansırken, soygun anında kuyumcunun masadaki çayını içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde Muhammed Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanına elindeki silahla giren yabancı uyruklu hırsız, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü.

ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ

Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi de anbean kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasındaki görüntüyü izleyen komşu esnafın, soygun anında çay içmeye devam eden kuyumcuya “Yemek de ısmarlasaydın” şeklindeki yorumu ise gülüşmelere neden oldu.