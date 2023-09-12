Şanlıurfa'da el freni çekilmeyen otomobilin boşluğa düştüğü an Siverek ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, kendi kendine hareket ederek 2 metrelik boşluğa düştü. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir anlık dalgınlık kaza getirdi.

Sahibi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edildi.

2 metrelik boşluğa düştü

Bunun sonucunda otomobil kendi kendine hareket ederek 2 metrelik boşluğa düştü, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sahibi, aracı park ederek indiği ve bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor, park halindeki otomobil bir süre sonra kendi kendine hareket ediyor.

Arkasından koşsa da yetişemedi

Sürücü aracın hareket ettiğini görüp peşinden koşmasına rağmen, otomobili yakalayamıyor, daha sonra otomobil 2 metrelik boşluğa düşüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)