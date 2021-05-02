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    Şanlıurfa'da elektrik direğinde yangın çıktı

    Kabloların birbirine çarpmasıyla başlayan yangın anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:02
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    Şanlıurfa'da elektrik direğinde yangın çıktı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

    Hasan Çelebi Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devre yaptı.

    YANGIN ANI KAMERADA

    Kablolar, patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. O anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

    Mahallede panik yaşanırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale etti.

    Şanlıurfa'da elektrik direğinde yangın çıktı ViDEO

    Şanlıurfa da elektrik direğinde yangın çıktı #1

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