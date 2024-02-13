Şanlıurfa'da enkaz altında kalan adamın cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'da çöken metruk evin enkazının altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahsın odun almak için girdiği 2 katlı metruk ev çöktü.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri şahsın canlı kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi.

Cansız bedeni bulundu

Çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldıran ekipler Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı.

Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)