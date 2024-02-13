İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde Bülent Aslanpençesi (45) isimli şahsın odun almak için girdiği 2 katlı metruk ev çöktü.
Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri şahsın canlı kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi.
Cansız bedeni bulundu
Çöken toprak, tahta ve beton parçalarını kaldıran ekipler Aslanpençesi'nin cansız bedenine ulaştı.
Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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