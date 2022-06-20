Şanlıurfa'da evde çıkan yangın, tüm çeyizi küle çevirdi

Eroğlu Ailesi'nin evinde çıkan yangında tüm eşyalar küle döndü. Evlilik hazırlığı yapan Ali Eroğlu, tüm çeyizinin yandığını belirterek hayırseverlerden yardım beklediklerini belirtti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Eroğlu Ailesi'nin evinde çıkan yangın, 26 yaşındaki Ali Eroğlu’nun tüm düğün hazırlığını da küle çevirdi.

Babaları İstanbul’da park ve bahçelerde mevsimlik işçi olarak çalışan, 5 kişilik Eroğlu Ailesi'nin Haliliye Mahallesi'nde kaldığı ev, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ali Eroğlu’nun ise 4 yıl önce askerliğini yapıp gelmesinden bu yana inşaatlarda çalışıp biriktirdiği tüm çeyizlik eşyaları küle döndü.

İHA’nın haberine göre; aile, evin avlusunda kalmaya başladı.

“Her şey küle döndü”

Emekleri küle dönen Ali Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben inşaatlarda çalışıyorum, babam da dışarda mevsimlik işçi olarak park, bahçelerde çalışıyor. Gece saat 2-3’te uyuduğumuz sırada kardeşim uyanmış ve yangını görmüştü. İçerden duman geliyordu yani, yangının elektrik mi neden çıktığı belli değildi ve kısa zamanda yani her şey küle döndü.





“Ne bir tabak ne bir yatak hiçbir şeyimiz kalmadı”

Her şeyimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben dört yıl önce askerliğimi bitirmiştim, ben inşaatlarda çalışıyordum annem de kazandıklarımdan yavaş yavaş çeyizimi, düğün eşyalarımı alıyordu, yakın zamanda düğün yapmayı düşünüyorduk. Yani eşyaların hemen hemen hepsi alınmıştı ama çıkan yangında hem benim eşyalarım ve hem de ailemin tüm eşyaları, koltuktan tutun da, televizyon, halı her şeyimiz yandı, kül oldu. Çok şükür biz içinden sapasağlam çıktık. Yangın sonrası çok mağdur olduk, ailece bahçede yatıp kalkıyoruz, ne bir tabak ne bir yatak hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Ailece dışarda kaldık, hayırseverlerden bize yardım eli uzatılmasını bekliyoruz.”

Siverek Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatime Güler, evde yaptıkları inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Ailemizin evinde çıkan yangın sonrası ev ve eşyalar ile birlikte evde düğün hazırlığı yana bir gencimizin tüm umutları çeyizi kül oldu, inşallah hem Kızılay olarak hem de hayırseverler olarak ailemize destek olacağız. Baba zaten Siverek dışında evi geçindirmek için çalışmaya gitmiş. Ailemiz çok mağdur hayırseverlerin ve duyarlı insanlarımızın özellikle düğün hazırlığı yapan Ali kardeşimize destek olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.