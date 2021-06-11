Şanlıurfa’da fuhuş takibi sırasında 2 polisi yaralayanlar yakalandı

Fuhuş yapılan evi takip sırasında tabancayla ateş açıp, 2 polisi yaralayan 3 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, dün akşam fuhuş yapıldığına dair bilgi üzerine Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki evi takibe aldı.

Bu sırada evin gözetlendiğini fark eden şüpheliler, bulundukları otomobilden, araçtaki polislere ateş açtı.

Polis memurları A.K. ve S.A. yaralandı. Polise ateş açan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

1 POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan polis memurları, yardım talebinin ardından adrese gelen takviye polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden biri taburcu edilirken, diğer polisin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Polisleri yaralayan saldırganların yakalanması için İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’un talimatıyla harekete geçen ekipler, güzergah tespiti sonucu eve operasyon düzenledi. M.O., S.D. ve İ.C., gözaltına alındı.

SORGUYA ALINDILAR

Evde yapılan aramada ise saldırıda kullanıldığı belirlenen tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.