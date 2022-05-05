2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından çıkan kavgayı kontrol edemeyen jandarma ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı.

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Araçta bulunanlar arasında tartışma yaşandı.

Tarafların yakınlarının da kazayı haber alıp gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Tekme tokat kavga ettiler

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tekme tokat kavga eden tarafları ayırmakta zorlanınca havaya uyarı ateş açtı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu VİDEO



Cep telefonu kamerasına yansıdı

Kazada yaralanan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















