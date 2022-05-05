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    Şanlıurfa'da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu

    2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından çıkan kavgayı kontrol edemeyen jandarma ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı.
    • 05.05.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 16:50
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    Şanlıurfa'da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu

    Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

    Araçta bulunanlar arasında tartışma yaşandı.

    Tarafların yakınlarının da kazayı haber alıp gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

    Tekme tokat kavga ettiler

    İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tekme tokat kavga eden tarafları ayırmakta zorlanınca havaya uyarı ateş açtı.

    Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

    Şanlıurfa'da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu VİDEO

    Cep telefonu kamerasına yansıdı

    Kazada yaralanan 2 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu #1

    Şanlıurfa da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu #2

    Şanlıurfa da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu #3

    Şanlıurfa da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu #4

    Şanlıurfa da jandarma, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu #5


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