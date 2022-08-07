Elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevredekileri korkutan Hasan Zahit El Mıhlis, bölgedekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi.

Şanlıurfa'daki Atatürk Bulvarı üzerinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Hasan Zahit El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM’den para çekenleri korkuttu.

Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken yabancı uyruklu Mıhlis, elindeki jiletle kendine zarar verdi.

Çevredekiler şahsı darbetti

Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis'i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Şüpheli hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; kendine zarar veren Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi VİDEO





































