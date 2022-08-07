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    Şanlıurfa'da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi

    Elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevredekileri korkutan Hasan Zahit El Mıhlis, bölgedekiler tarafından dövülüp polise teslim edildi.
    • 07.08.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 18:37
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    Şanlıurfa'da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi

    Şanlıurfa'daki Atatürk Bulvarı üzerinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Hasan Zahit El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM’den para çekenleri korkuttu.

    Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken yabancı uyruklu Mıhlis, elindeki jiletle kendine zarar verdi.

    Çevredekiler şahsı darbetti

    Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis'i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti.

    O anlar kaydedildi

    Yaşananlar anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Şüpheli hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre; kendine zarar veren Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi VİDEO

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #1

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #2

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #3

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #4

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #5

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #6

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #7

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #8

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #9

    Şanlıurfa da jiletle çevredekileri korkutunca darbedildi #10


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