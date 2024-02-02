DHA
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu, sobalı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Polis, polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.
Kazada ve kavgada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Bu arada yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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