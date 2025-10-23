Şanlıurfa'da korkunç olay: Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Fırat Camii'nin bahçesinde meydana gelen olayda, cami çevresindeki vatandaşlar, bahçede gömülü vaziyette bir bebek cesedi olduğunu fark etti.

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Vatandaşların durumu hemen polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de gerekli incelemeleri yaptı.

BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA KİMİN GÖMDÜĞÜNÜ TESPİT ETMEK AMACIYLA GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, bebeği cami avlusuna kimin gömdüğünü tespit etmek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.