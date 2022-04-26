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    Şanlıurfa'da liselilerin kavgası

    Okul çıkışında parkta toplanıp kavgaya tutuşan iki kız grubu ortalığı birbirine kattı.
    • 26.04.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:47
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    Şanlıurfa'da liselilerin kavgası

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Parkı'nda, öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    Lise öğrencisi olan iki kız grubu, okul çıkışı parkta bir araya gelerek tartışmaya başladı.

    Tekmeler hava uçuştu

    DHA'nın haberine göre kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerinin saçlarını çekip tekme tokat kavga eden öğrencilere çevredekiler müdahale etti.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Şanlıurfa'da liselilerin kavgası VİDEO

    Şanlıurfa da liselilerin kavgası #1

    Şanlıurfa da liselilerin kavgası #2


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