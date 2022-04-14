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- Şanlıurfa'da ölümlü kavganın şüphelilerine çelik yelek giydirildi
Şanlıurfa'da ölümlü kavganın şüphelilerine çelik yelek giydirildi
2 grup arasındaki silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliye de çelik yelek giydirildi.
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 15:38
Geçtiğimiz salı günü Şanlıurfa'daki Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Husumetli olan Binici ve Badem aileleri arasında çıkan kavgada silahlar çekildi.
Olayda yaralanan 21 yaşındaki Mehmet Badem hayatını kaybetti. Ramazan Badem'in ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Gizlendikleri yerde yakalandılar
Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis ekiplerinin çalışmasıyla belirlendi. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 4 şüpheli, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adliyeye çelik yelekle sevk edildiler
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.