Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından darbedildi.

İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y., ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.

Sağlık çalışanlarına saldırdılar

Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırganlar yakalandı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.