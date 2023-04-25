Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı

İHA
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y., ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.
Sağlık çalışanlarına saldırdılar
Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları, sağlık çalışanlarına saldırarak darbetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırganlar yakalandı
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.