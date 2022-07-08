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Şanlıurfa’da, sosyal medyaya video çekerken kanala düştü

Şanlıurfa’da, sosyal medyaya video çekerken kanala düştü

Cep telefonu ile sosyal medya için video çeken Gülseren G., dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Gülseren G., polise ekipleri tarafından kurtarıldı.