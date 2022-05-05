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    Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga

    Suriyeli 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, taşlar ve sopalar kullanıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 05.05.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 16:58
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    Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga

    Şanlıurfa’nın merkez ilçesinde bulunan Rabia Meydanı’nda, dün akşam saatlerinde birbirine giren Suriyeli gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

    Bilinmeyen bir nedenle kavga eden onlarca kişinin birbirlerine taşlarla ve sopalarla saldırdığı görüldü.

    DHA’nın haberine göre; kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

    Tarafların yakalanması için çalışma başlatıldı

    Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Polis ekipleri, görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga VİDEO

    Şanlıurfa da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga #1

    Şanlıurfa da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga #2

     

    Şanlıurfa da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga #3


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