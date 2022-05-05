- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga
Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga
Suriyeli 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, taşlar ve sopalar kullanıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 05.05.2022 - 16:33
- Güncelleme : 05.05.2022 - 16:58
Şanlıurfa’nın merkez ilçesinde bulunan Rabia Meydanı’nda, dün akşam saatlerinde birbirine giren Suriyeli gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
Bilinmeyen bir nedenle kavga eden onlarca kişinin birbirlerine taşlarla ve sopalarla saldırdığı görüldü.
DHA’nın haberine göre; kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Tarafların yakalanması için çalışma başlatıldı
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekipleri, görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga VİDEO