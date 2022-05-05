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Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da, Suriyeliler arasında taşlı sopalı kavga

Suriyeli 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, taşlar ve sopalar kullanıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.