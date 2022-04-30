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    Şanlıurfa'da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu

    Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef urken, çoban da yaralandı.
    • 30.04.2022 - 08:13
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    Şanlıurfa'da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu

    Ahmet Özer yönetimindeki 33 ECA 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne çarptı.

    22 koyun telef oldu, çoban yaralandı

    Kazada 22 koyun telef oldu, tankerde hasar meydana geldi.

    AA'nın haberine göre; tankeri fark eden çoban F.A, yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı.

    Şanlıurfa da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu #1

    Yaralanan çobana ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.

    Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü

    Şanlıurfa da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu #2

    Şanlıurfa da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu #3


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