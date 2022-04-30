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- Şanlıurfa'da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu
Şanlıurfa'da tanker sürüye çarptı: 22 koyun telef oldu
Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin sürüye çarpması sonucu 22 koyun telef urken, çoban da yaralandı.
- 30.04.2022 - 08:13
Ahmet Özer yönetimindeki 33 ECA 18 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5’inci kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne çarptı.
22 koyun telef oldu, çoban yaralandı
Kazada 22 koyun telef oldu, tankerde hasar meydana geldi.
AA'nın haberine göre; tankeri fark eden çoban F.A, yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı.
Yaralanan çobana ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi.
Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü