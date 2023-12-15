İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliklerinde yedikleri yemekten etkilenen öğrenciler durumu öğretmenlere bildirdi.
Öğrencilerin kusma ve bulantı şikayetleri üzerine okul idaresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık durumları iyi
Yediklerinden etkilenen 9 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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