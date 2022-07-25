Babasına ait olan akaryakıt istasyonuna giden çocuk, yolun karşısına geçmek isterken kaza geçirdi. Ekipler ilk kontrolünde, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda dehşet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, babasına ait petrol istasyonuna giderken Şanlıurfa-Gaziantep karayo lunun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki İzzet Akbaş’a çarptı.

Çocuğun öldüğünü anlayınca kaçtı

Çocuk, çarpmanın etkisiyle savrulurken çarpan sürücü, aracından inerek yerdeki çocuğu kontrol etti. İddiaya göre çocuğun öldüğünü anlayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm yerindeki videosu bulundu

İzzet Akbaş'ın, kaza geçirerek hayatını kaybettiği yerde video çekip, sosyal medyada yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde bir süre yol kenarında yürüyen Akbaş'ın, kazanın yaşandığı noktaya geldiğinde videonun sonlandırıldığı gözlendi.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçen çocuk aracın altında can verdi VİDEO



Şoför aranıyor

Jandarma ekipleri, çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.