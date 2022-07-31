Acil servise gelen hastaya, başka bir doktora görünmesini söyleyen doktor, hasta tarafından taşla saldırıya uğradı. Olayın teşebbüste kalması sonucu serbest bırakılan şahıs, itiraz sonucu tutuklandı.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet günden güne artıyor.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki acil doktoru, hastası tarafından çirkin bir saldırıya maruz kaldı.

28 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi.

Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

Kaldırım taşıyla saldırmaya çalıştı

Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı.

Doktoru bulamayan saldırgan gözaltına alındı ancak doktora zarar vermediği için serbest bırakıldı.

İkinci kez alkol alıp doktoru tehdit etti

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Salıverilmesine itiraz

Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki doktora taşla saldıran şahıs tutuklandı VİDEO

Tutuklandı

Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.