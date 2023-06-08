Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

İHA
Serinlemek için girdiği göl, sonu oldu..
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki Emre Şenol A., bir anda suda gözden kayboldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 saat sonra cansız bedeni bulundu
AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Şenol A., yaklaşık 1 saat sonra hareketsiz halde bulundu.
Solunumu durmuş şekilde kıyıya çıkartılan çocuğa sağlık ekipleri, kalp masajı ve solunum desteği yaptı. Çocuk, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.