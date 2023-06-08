Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu Sakarya'nın Serdivan ilçesinde girdiği Sapanca Gölü’nde hareketsiz halde bulunan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Serinlemek için girdiği göl, sonu oldu..

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki Emre Şenol A., bir anda suda gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 saat sonra cansız bedeni bulundu

AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Şenol A., yaklaşık 1 saat sonra hareketsiz halde bulundu.

Solunumu durmuş şekilde kıyıya çıkartılan çocuğa sağlık ekipleri, kalp masajı ve solunum desteği yaptı. Çocuk, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.