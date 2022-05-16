Sarıyer'de bekçi ve amcasına silahlı saldırı

İzin gününde amcasıyla beraber olduğu sırada Hüseyin Arslan tarafından silahla vurulan bekçi Kerem Cebesi hayatını kaybetti. Yaralı amca ise yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul'da bekçilik yapan Kerem Cebeci, izinli gününde amcası Sadık Cebeci'yle Sarıyer'de yürüdüğü esnada 20 yaşındaki Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu amca ağır yaralanırken, Kerem Cebeci yaşamını yitirdi.

Saldırgan ölü bulundu

Cinayet sonrası harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre çalışmalar sonucu Hüseyin Arslan'ın Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Aslan ilk olarak Sadık Cebeci'ye ateş ediyor. Sadık Cebeci yere düştükten sonra yoluna devam eden saldırgan biraz ileride yürüyen 2 kadını hedef alıyor. Tabancasını kaldırıp tetiğe basıyor ancak şans eseri tabanca ateş almıyor. Yoluna devam eden Aslan bir alt sokakta ise bekçi Kerem Cebeci'yi vuruyor.