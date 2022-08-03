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    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı

    Villanın çatısında kiremit nakliyesi yaparken düşen Tahir Seven’in vücudu demire saplandı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 03.08.2022 - 10:56
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    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya’da, dün saat 10.00 sıralarında, lüks bir villanın çatısında çalışan 29 yaşındaki Tahir Seven, kiremit nakliyesi yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Seven’in vücudu, zemindeki demire saplandı. Ağır yaralanan Seven’in seslerini duyan görevli Hasan Y.’nin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Tahir Seven, ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri, villanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı #1

    Hayati organları parçalandı

    Yapılan inceleme sonucunda işçinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yeri inceleme ekipleri de villada bir süre çalışma yaptı. Tahir Seven’in cenazesi incelenmek üzere

    Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı #2

    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı #3

    Sarıyer’de, çatıdan düşüp demire saplanan işçi kurtarılamadı #4


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