Sarıyer'de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi

İstanbul Sarıyer'de inşaat demiri taşıyan tır, gecekondunun üzerine devrildi.

Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde, Remzi B. idaresindeki 34 BV 1304 plakalı tır, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gecekonduda oturanların sağlık durumu iyi

DHA'nın haberine göre; gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.