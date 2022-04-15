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    Sarıyer'de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi

    İstanbul Sarıyer'de inşaat demiri taşıyan tır, gecekondunun üzerine devrildi.
    • 15.04.2022 - 07:28
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    Sarıyer'de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi

    Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde, Remzi B. idaresindeki  34 BV 1304 plakalı tır, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gecekonduda oturanların sağlık durumu iyi

    DHA'nın haberine göre; gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sarıyer de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi #1

    Sarıyer de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi #2

    Sarıyer de demir yüklü tır, gecekondunun üzerine devrildi #3

     

     


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