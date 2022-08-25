Denize giren baba ile oğlu, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Dün İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Kısırkaya Plajı’na giden Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş, saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi.

Baba ile oğlu, bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi.

Baba boğuldu

Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar, baba-oğlun yardımına koştu.

Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı.

Son anları kamerada

Baba-oğlun dalgalara kapıldıkları son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

Sarıyer'de denize giren baba boğuldu, oğlu aranıyor ViDEO

10 yaşındaki Burak aranıyor

Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre su altı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

Muzaffer Erbaş'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.