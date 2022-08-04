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    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi

    Serinlemek için denize giren Tunus uyruklu adam, akıntıya kapılınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bir süre ölüm kalım mücadelesi veren adamı, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
    • 04.08.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 10:45
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    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi

    İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan sahiline giden Tunus uyruklu bir adam, dün saat 18.30 sıralarında serinlemek için denize girdi.

    Bir süre suda yüzen Tunuslu, rüzgarın da etkisiyle Boğaz'ın akıntısına kapıldı.

    Denizde boğulma tehlikesi geçiren adamı gören çevredeki vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

    Denizde ölüm kalım savaşı

    İHA’nın haberine göre ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizde ölüm kalım mücadelesi veren adamı önce bota aldı ardından da karaya çıkarttı.

    Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    Emirgan sahilinde denize giren Tunuslu şahıs boğulma tehlikesi geçirdi VİDEO

    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi #2

    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi #3

    Sarıyer’de denize giren Tunuslu, boğulma tehlikesi geçirdi #4


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