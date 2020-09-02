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    Sarıyer'de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki taksiye çarpması sonucu, iki şoför de yaralandı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 09:05
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    Sarıyer'de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Tarabya Bayırı Caddesi'nde, kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halinde müşteri bekleyen taksiye çarptı.

    Kamyon çarpmanın etkisiyle refüje çarparak yan yattı.

    SÜRÜCÜLER YARALANDI

    Kazada taksi sürücüsü ile kamyonet şoförü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı #1

    "KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARACI TOPARLAYAMADI"

    Kaza anında taksinin yanında arkadaşı ile sohbet eden görgü tanığı taksi sürücüsü, "Kamyonet sürücüsü aracını toparlayamadı duramayarak duran taksiye vurdu. Yerler de yaş olunca kamyonet kaydı taksiye vurdu yan yattı" dedi.

    Kaza nedeniyle Tarabya Caddesi'nde çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluşurken, kamyonetin kaldırılmasının ardından ise trafik normale döndü.

    Sarıyer de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı #2

    Sarıyer de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı #3

    Sarıyer de kamyonet taksiye çarptı: 2 yaralı #4

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