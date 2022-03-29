Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Arkadaşları ile tartışan Barış Ü., yanındaki silahla çevreye kurşun yağdırdı. Çıkan kurşunlarla 2 kişi yaralanırken, Barış Ü. vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde, saat 00.15 sıralarında, arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Barış Ü., yanındaki silahı çıkarıp arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında vurulan 2 kişi yaralandı.

Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koştu. Diğer taraftan da olaya karışan Barış Ü. yakalanıp, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barış Ü., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

11 KOVAN TESPİT EDİLDİ

Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYDAN SONRA YAŞANANLAR KAMERADA

Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşların, bir an olsun üzerinden ayrılmadığı görüldü.

Sarıyer'de 2 kişiyi vuran saldırganı, vatandaş etkisiz hale getirdi VİDEO

