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    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

    Arkadaşları ile tartışan Barış Ü., yanındaki silahla çevreye kurşun yağdırdı. Çıkan kurşunlarla 2 kişi yaralanırken, Barış Ü. vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:27
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    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde, saat 00.15 sıralarında, arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Barış Ü., yanındaki silahı çıkarıp arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında vurulan 2 kişi yaralandı.

    Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koştu. Diğer taraftan da olaya karışan Barış Ü. yakalanıp, yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barış Ü., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    11 KOVAN TESPİT EDİLDİ

    Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi #1

    OLAYDAN SONRA YAŞANANLAR KAMERADA

    Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtları tarafından görüntülendi.

    Görüntülerde, yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşların, bir an olsun üzerinden ayrılmadığı görüldü.

    Sarıyer'de 2 kişiyi vuran saldırganı, vatandaş etkisiz hale getirdi VİDEO

    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi #2

    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi #3

    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi #4

    Sarıyer’de, silahlı saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi #5


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