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    Sarıyer'de turistlerin ATV kazası

    Ormanda gezinti yapmak için kiraladıkları ATV’nin hakimiyetini kaybedince metrelerce yükseklikten yuvarlanan 2 şahıs, hastanelik oldu.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 09:31
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    Sarıyer'de turistlerin ATV kazası

    Türkiye’ye gelen 2 turist, İstanbul Bahçeköy’de bulunan ormanlık alanda 1 saatlik ATV turu yapmaya karar verdi.

    TUR SONUNDA KAZA

    Turistler turun sonunda kullandıkları ATV’nin hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları düştükleri yerden sedye yardımıyla ambulanslara aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan turistler daha sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne götürüldü.

    Sarıyer de turistlerin ATV kazası #1

    Sarıyer de turistlerin ATV kazası #2

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