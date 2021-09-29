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Sarıyer'de turistlerin ATV kazası
Ormanda gezinti yapmak için kiraladıkları ATV’nin hakimiyetini kaybedince metrelerce yükseklikten yuvarlanan 2 şahıs, hastanelik oldu.
- İHA
- 29.09.2021 - 09:31
Türkiye’ye gelen 2 turist, İstanbul Bahçeköy’de bulunan ormanlık alanda 1 saatlik ATV turu yapmaya karar verdi.
TUR SONUNDA KAZA
Turistler turun sonunda kullandıkları ATV’nin hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları düştükleri yerden sedye yardımıyla ambulanslara aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan turistler daha sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne götürüldü.