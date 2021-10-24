Sarıyer'de zırhlı polis aracı 6 araca çarptı: 3 yaralı 

Kontrolden çıkan polis aracı Ejder, önce ağaca daha sonra araçlara çarptı. 7 araçlık zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı polis aracı Ejder; önce kaldırımdaki ağaca, sonrasında 6 araca çarptı.

Araç en sonunda orta refüje çıkarka durabildi.

3 YARALI

Kazada iki otomobil tamamen hurdaya döndü, toplam 6 araçta hasar oluştu; 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

"BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları, "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum." şeklinde anlattı.

Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise "Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı." şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.