Sarıyer'deki hırsız, Sultanbeyli'den de tesisat çaldı

Geçtiğimiz ay Sarıyer'den otomobil motoru çalan hırsızlar, bu sefer de bir araçtan tesisat çalarken kameraya yansıdılar. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Sarıyer'de, 25 Ağustos'ta Ali Kaymaz'ın 6 bin liraya satın aldığı motor, sokağa kamyonetle gelen hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlık anları kameraya yansıyan aynı hırsızlar bu kez de Sultanbeyli'de ortaya çıktı.

İlçede Cemal Yüzgeç'e ait otomobilde bulunan tesisat malzemeleri, aynı hırsızlar tarafından çalındı.

BAGAJIN CAMINI SÖKÜP İÇİNDEN ÇALDI

Plakası kapalı aynı kamyonetle sokağa gelen hırsızlar, önce park halindeki otomobilin arkasına yanaşarak perdeledi. Kamyonetten inen bir kişi, otomobilin bagajını kontrol ettikten sonra kamyonete yöneldi.

Kısa süre sonra yanındaki diğer kişi ile otomobilin yanına gelen hırsız, tornavida ile bagajın camını söktü ve içindeki malzemeleri kamyonetin kasasına aktardı.

POLİS, YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dakikalar içinde otomobildeki malzemeleri çalan hırsızlar, sokaktan hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI BEKLİYORUZ"

Tesisat malzemeleri çalınan Cemal Yüzgeç'in eşi Zeynep Yüzgeç, "İçinde eşimin tesisat malzemeleri vardı. Kendisi tesisatçı. Zaten eşim yeni şehir dışından gelmişti. Akşam geldi, sabahında bununla karşılaştık. Camı anında patlatmışlar. Camı söktükten sonra tüm malzemeleri almışlar. Polise şikayetçi olduk. Bir an önce yakalanmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.













