İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından dün, saldırganların silahları parçalayarak Bahçeköy'de Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine çevrede arama çalışmaları başlatıldı.
Saldırıda kullanılan silahlar bulundu
Olay yeri inceleme ekipleri, Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.
300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kurusıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu.
Bulunan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çok sayıda polis, Bahçeköy Kemerburgaz yolunda dedektörlerle arama çalışmalarına devam ediyor.
O anlar kamerada
Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışma nedeniyle yolda trafik de kontrollü sağlanıyor.
Yol kenarına atılan silahlardan birinin bulunduğu anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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