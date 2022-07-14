Mega kentin su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı’nda, yeşil ve mavi tabaka oluştuğu gözlendi. Vatandaşların boya döküldüğünü iddia ettiği sulardan numuneler alındı.

İstanbul’da denizleri esir alan müsilaj endişesi yeni atlatılmışken, kentin su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’nda meydana gelen görüntü yeni bir endişe yarattı.

Barajın üzerinin mavi ve yeşil bir tabaka ile kaplandığı görüldü.

Tabaka, otlara ve taşlara da bulaştı

DHA’nın haberine göre; Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.

Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu VİDEO



İnceleme başlatılacak

Vatandaşlar, suya boya döküldüğünü iddia etti. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.