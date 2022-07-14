Petrol
96.45
-3.13%
Euro
17.4724
-0.53%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.91
-1.26%
Borsa
239
-0.74%
Bitcoin
349.629
0.91%
BTXN Coin
7.29
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu

    Mega kentin su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı’nda, yeşil ve mavi tabaka oluştuğu gözlendi. Vatandaşların boya döküldüğünü iddia ettiği sulardan numuneler alındı.
    • 14.07.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu

    İstanbul’da denizleri esir alan müsilaj endişesi yeni atlatılmışken, kentin su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’nda meydana gelen görüntü yeni bir endişe yarattı.

    Barajın üzerinin mavi ve yeşil bir tabaka ile kaplandığı görüldü.

    Tabaka, otlara ve taşlara da bulaştı

    DHA’nın haberine göre; Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu VİDEO

    İnceleme başlatılacak

    Vatandaşlar, suya boya döküldüğünü iddia etti. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #1

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #2

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #3

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #4

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #5

    Sazlıbosna Barajı’nda mavi yeşil tabakalar oluştu #6


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    TOKİ'den ucuz konutlar! TOKİ ucuz konut satışı başvurusu nasıl yapılır, koşullar neler?
    Gündem

    TOKİ'den ucuz konutlar! TOKİ ucuz konut satışı başvurusu nasıl yapılır, koşullar neler?

    Görüş Bildir